ФАС снова уличила «Альфа-банк» в недостоверной рекламе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила очередное дело в отношении АО «Альфа-Банк» по признакам нарушения закона о рекламе.

В ведомство поступили обращения граждан с жалобами на рекламу АО «Альфа-Банка», которая распространялась в телеэфире. В роликах содержалось следующее утверждение: «Лучший банк для бизнеса. Платежи и переводы без комиссии. Откройте счет для бизнеса». При этом текст сносок, которые разъясняли подробные условия финансовой услуги, был выполнен трудным для восприятия способом и демонстрировался в течение короткого времени.

По мнению ведомства, приведение в рекламе некорректных сравнений и отсутствие информации о существенных условиях платежей и переводов без комиссии может вводить потребителей в заблуждение и содержит признаки нарушения закона о рекламе.

В ФАС уточнили, что с начала 2024 года ведомство возбудило в отношении банка 21 дело по признакам нарушения рекламного законодательства и назначило штрафы на общую сумму 9 млн рублей.

Москва, Светлана Антонова

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