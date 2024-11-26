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Бои в Курской области: армия России уничтожила четыре танка и более 250 боевиков

Архив. Фото: Минобороны РФ

В Курской области подразделения группировки российских войск «Север» нанесли поражение формированиям 14-ти бригад ВСУ в районах 12 населенных пунктов. Как уточняется в сводке министерства обороны РФ за минувшие сутки, потери противника составили более 250 военнослужащих. При этом было уничтожено четыре танка.

Вместе с тем ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 15-ти населенных пунктов Курской области, а также в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Уничтожены четыре танка, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два миномета. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен», – отметили в ведомстве.

Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа противник потерял более 35760 военнослужащих, 221 танк, 156 боевых машин пехоты, 121 бронетранспортер, 1197 боевых бронированных машин, 1035 автомобилей, 304 артиллерийских орудия и десятки единиц другой военной техники.

Курск, Светлана Антонова

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