Готовится ответ: Минобороны РФ зафиксировало новые обстрелы западным дальнобойным оружием

За последние три дня ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ. Ведомство заверило, что контролирует обстановку, готовятся ответные действия.

В частности, 23 ноября противник пятью оперативно-тактическими ракетами «ATACMS» американского производства нанес удар в районе н.п. Лотаревка (37 км северо-западнее Курска) по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400.

В ходе противоракетного боя боевым расчетом ЗРПК «Панцирь», осуществлявшим прикрытие этого дивизиона, три ракеты «ATACMS» были уничтожены, а две – достигли цели. В результате удара повреждена РЛС. Среди личного состава есть пострадавшие.

25 ноября 2024 года киевский режим нанес еще один удар восемью оперативно-тактическими ракетами «ATACMS» по аэродрому Курск-Восточный (н.п. Халино). Семь ракет были сбиты боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь», одна – достигла цели. В результате падения осколков ракет два военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры.

В ходе обследования мест, подвергшихся атакам, достоверно подтверждено, что ВСУ наносили удары оперативно-тактическими ракетами «ATACMS» американского производства, подчеркнули в Минобороны РФ.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube