МИД России заявил решительный протест послу Великобритании

Послу Великобритании в Москве Найджелу Кейси заявлен решительный протест в связи с вскрывшейся информацией о шпионской деятельности второго секретаря британского диппредставительства Уилкса Эдварда Прайора, который также представит недостоверные персональные данные.

«В связи с нарушением российского законодательства, а также в соответствии со ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. британская сторона была проинформирована об отзыве аккредитации Э.Уилкса», – пояснили в МИД России.

В этой связи в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что с учетом вскрытого факта подачи заведомо ложных сведений в отношении британских дипломатов будут ужесточены требования по заполнению анкет сотрудниками посольства этой страны.

«Британскому послу было вновь акцентировано, что в Москве не потерпят деятельность на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб. Бескомпромиссная линия в данном вопросе будет формулироваться в соответствии с интересами национальной безопасности Российской Федерации. Кроме того, в случае если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российская сторона незамедлительно даст «зеркальный» ответ», – говорится в заявлении МИД России.

Москва, Светлана Антонова

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