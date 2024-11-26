Реакция на русофобию Лондона: МИД России внес в «стоп-лист» 30 граждан Великобритании

МИД России объявил об ответных мерах на враждебные действия Лондона. Как говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, принято решение о включении в «стоп-лист» ряда проявивших себя на антироссийской ниве представителей политического истеблишмента, военного блока, предприятий высокотехнологичного сектора, а также журналистского корпуса Великобритании.

Всего российский «стоп-лист» пополнили 30 граждан Великобритании, среди которых министры правительства, парламентарии и журналисты ведущих международных изданий.

«Русофобская политика, сочетающая в себе попытки дискредитации действий России и ее изоляции на международной арене, распространение дезинформации о нашей стране, в том числе в контексте специальной военной операции, вкупе с военной поддержкой ВСУ, граничащей с прямым вовлечением Великобритании в конфликт со всеми сопутствующими эскалационными рисками, свидетельствуют о настрое Лондона на дальнейшее системное противостояние в отношении России», = подчеркивается в заявлении МИД России.

При этом Москва вновь акцентирует бесперспективность подобного курса и призывает Лондон отказаться от него в пользу взаимоуважительного и конструктивного взаимодействия ради безопасности и стабильности в мире.

Москва, Анастасия Смирнова

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