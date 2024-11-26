российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 26 ноября 2024, 20:37 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Реакция на русофобию Лондона: МИД России внес в «стоп-лист» 30 граждан Великобритании

МИД России объявил об ответных мерах на враждебные действия Лондона. Как говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, принято решение о включении в «стоп-лист» ряда проявивших себя на антироссийской ниве представителей политического истеблишмента, военного блока, предприятий высокотехнологичного сектора, а также журналистского корпуса Великобритании.

Всего российский «стоп-лист» пополнили 30 граждан Великобритании, среди которых министры правительства, парламентарии и журналисты ведущих международных изданий.

«Русофобская политика, сочетающая в себе попытки дискредитации действий России и ее изоляции на международной арене, распространение дезинформации о нашей стране, в том числе в контексте специальной военной операции, вкупе с военной поддержкой ВСУ, граничащей с прямым вовлечением Великобритании в конфликт со всеми сопутствующими эскалационными рисками, свидетельствуют о настрое Лондона на дальнейшее системное противостояние в отношении России», = подчеркивается в заявлении МИД России.

При этом Москва вновь акцентирует бесперспективность подобного курса и призывает Лондон отказаться от него в пользу взаимоуважительного и конструктивного взаимодействия ради безопасности и стабильности в мире.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

В НАТО готовы предоставить Киеву ракеты средней дальности / МИД России заявил решительный протест послу Великобритании / Берлин отправит Киеву новые зенитно-ракетные комплексы / В МИД РФ вызвали британского посла из-за шпиона в дипмиссии / Нарышкин: Запад озаботился, как не потерпеть поражение от России / Суд заочно арестовал французскую журналистку за репортаж из Курской области / Правительство Франции оказалось под угрозой свержения / Bloomberg: новый пакет санкций коснется более 45 нефтяных танкеров РФ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Политика, Россия, Европа,