Запрещенная пропаганда: в Москве оштрафовали «Кинопоиск»

Таганский районный суд признал общество с ограниченной ответственностью «Кинопоиск» в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 Кодекса об административных нарушениях (КоАП). Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Это статья КоАП предусматривает штрафные санкции за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола.

По результатам рассмотрения дела суд назначил наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей.

Ранее «Кинопоиск», который является одним из ведущих онлайн-кинотеатров в России, также привлекался к ответственности по схожим нарушениям и за отсуствие маркировки «18+».

Москва, Светлана Антонова

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