Европарламент утвердил русофобский курс

Европейский парламент большинством голосов поддержал новый состав Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, которая сейчас также занимает этот пост и активно проводит антироссийскую политику.
В числе назначенцев, которых одобрили евродепутаты, также бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая займет пост верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности вместо Жозепа Борреля. Публичные заявления Каллас свидетельствуют, что она также продолжит русофобскую линию в ЕС.
Все кандидатуры должны пройти формальное одобрение Совета Европейского союза.
Страсбург, Светлана Антонова
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