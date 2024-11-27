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Среда, 27 ноября 2024, 17:50 мск

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Европарламент утвердил русофобский курс

Фото: ec.europa.eu

Европейский парламент большинством голосов поддержал новый состав Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, которая сейчас также занимает этот пост и активно проводит антироссийскую политику.

В числе назначенцев, которых одобрили евродепутаты, также бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая займет пост верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности вместо Жозепа Борреля. Публичные заявления Каллас свидетельствуют, что она также продолжит русофобскую линию в ЕС.

Все кандидатуры должны пройти формальное одобрение Совета Европейского союза.

Страсбург, Светлана Антонова

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