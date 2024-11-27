Начало зимы в Москве будет «мягким»

В ближайшие дни, в том числе в первых числах декабря, в московском регионе ожидается комфортная погода. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура будет около нуля, а осадков не прогнозируется.

«Очень спокойная, комфортная погода прогнозируется в центре европейской России, в отличие от других регионов. Сегодня была ночь вполне холодная, до минус 5 – минус 9 градусов, такая нормальная зимняя ночь, без осадков. А вот дальше, хотя давление остается высокое, все-таки будет небольшой снежок выпадать. Связано это с тем, что Москва находится не в центре антициклона, а на его периферии», – пояснил Вильфанд в комментарии «Интерфаксу».

Метеоролог уточнил, что ночью в четверг прогнозируется температура от минус 2 до минус 4 градусов, днем будет от нуля до минус 2 градусов, в течение дня выпадет от 1 до 3 см снега. В пятницу и субботу, 29 и 30 ноября, ночные температуры повысятся и будут от нуля до минус 5 градусов, днем в Москве от нуля до плюс 2, по области от минус 3 до плюс 2 градусов, местами также небольшие осадки.

«Температура будет выше многолетних значений примерно на 3 градуса. Но это типичная погода предзимняя. 1 и 2 декабря примерно такая же температура, ночью чуть-чуть отрицательные температуры – ноль – минус 4, а днем около нуля, минус 2 – плюс 3 градуса. И без осадков», – отметил Вильфанд.

Москва, Светлана Антонова

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