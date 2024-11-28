У командующих военными округами появятся помощники по работе с верующими

Российское Минобороны ввело должности помощников командующих военных округов по работе с верующими военнослужащими. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления (ГВПУ) Вооруженных сил РФ Олег Веселков, сообщает РИА Новости.

По словам Веселкова, кандидатуры уже подобраны и назначены. «Святейший патриарх благословил святых отцов занимать такую должность», – добавил Веселков.

Современная действительность вынуждает перестраивать работу священников на спецоперации. Сейчас священники работают с военнослужащими индивидуально или по два – три человека, а не со всем взводом, отметил замглавы ГВПУ.

Такая должность очень востребована среди командующих объединениями и командиров. Как поясняет Веселков, «это, по сути, духовник командующего, который всегда рядом с ним – на передовой, на командном пункте, в войсках».

Москва, Елена Васильева

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