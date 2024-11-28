Путин утвердил новые критерии оценки качества работы губернаторов – в нем 21 пункт

Президент России Владимир Путин утвердил обновленный перечень показателей, по которым будет оцениваться эффективность работы региональных властей. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

В списке 21 пункт:

Доверие к власти (президенту и высшим должностным лицам регионов; уровень оценки определяется в т.ч. посредством опросов общественного мнения о достижении субъектами национальных целей развития). Численность населения субъекта. Суммарный коэффициент рождаемости. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Уровень бедности. Удовлетворенность граждан условиями для занятий физкультурой и спортом. Удовлетворенность участников СВО условиями для медицинской реабилитации, переобучения, трудоустройства. Уровень образования. Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность. Условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально отвественной личности. Количество семей, улучшившийх жилищные условия. Объем ввода в эксплуатаицию жилой и нежилой недвижимости. Качество среды для жизни в опорных населенных пунктах. Доля автодорог крупнейших городских агломераций и автодорог регионального значения (исключая дороги, отнесенные к опорной сети), соответствующих нормативам. Доля парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в агломерациях и городах. Качество окружающей среды. Темп роста реального среднедушевого денежного дохода населения. Темп роста физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инфраструктурных монополий и бюджетных ассигнований федерального бюджета. Темп роста дохода в расчете на работника субъета малого и среднего предпринимательства (МСП). «Цифровая зрелость» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в .т.ч. здравоохранения и образования.

Москва, Елена Васильева

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