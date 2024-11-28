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Четверг, 28 ноября 2024, 17:27 мск

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Путин утвердил новые критерии оценки качества работы губернаторов – в нем 21 пункт

Президент России Владимир Путин утвердил обновленный перечень показателей, по которым будет оцениваться эффективность работы региональных властей. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

В списке 21 пункт:

  1. Доверие к власти (президенту и высшим должностным лицам регионов; уровень оценки определяется в т.ч. посредством опросов общественного мнения о достижении субъектами национальных целей развития).
  2. Численность населения субъекта.
  3. Суммарный коэффициент рождаемости.
  4. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
  5. Уровень бедности.
  6. Удовлетворенность граждан условиями для занятий физкультурой и спортом.
  7. Удовлетворенность участников СВО условиями для медицинской реабилитации, переобучения, трудоустройства.
  8. Уровень образования.
  9. Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.
  10. Доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность.
  11. Условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально отвественной личности.
  12. Количество семей, улучшившийх жилищные условия.
  13. Объем ввода в эксплуатаицию жилой и нежилой недвижимости.
  14. Качество среды для жизни в опорных населенных пунктах.
  15. Доля автодорог крупнейших городских агломераций и автодорог регионального значения (исключая дороги, отнесенные к опорной сети), соответствующих нормативам.
  16. Доля парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в агломерациях и городах.
  17. Качество окружающей среды.
  18. Темп роста реального среднедушевого денежного дохода населения.
  19. Темп роста физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инфраструктурных монополий и бюджетных ассигнований федерального бюджета.
  20. Темп роста дохода в расчете на работника субъета малого и среднего предпринимательства (МСП).
  21. «Цифровая зрелость» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в .т.ч. здравоохранения и образования.

Москва, Елена Васильева

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