Путин утвердил новые критерии оценки качества работы губернаторов – в нем 21 пункт

Президент России Владимир Путин утвердил обновленный перечень показателей, по которым будет оцениваться эффективность работы региональных властей. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
В списке 21 пункт:
- Доверие к власти (президенту и высшим должностным лицам регионов; уровень оценки определяется в т.ч. посредством опросов общественного мнения о достижении субъектами национальных целей развития).
- Численность населения субъекта.
- Суммарный коэффициент рождаемости.
- Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
- Уровень бедности.
- Удовлетворенность граждан условиями для занятий физкультурой и спортом.
- Удовлетворенность участников СВО условиями для медицинской реабилитации, переобучения, трудоустройства.
- Уровень образования.
- Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.
- Доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность.
- Условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально отвественной личности.
- Количество семей, улучшившийх жилищные условия.
- Объем ввода в эксплуатаицию жилой и нежилой недвижимости.
- Качество среды для жизни в опорных населенных пунктах.
- Доля автодорог крупнейших городских агломераций и автодорог регионального значения (исключая дороги, отнесенные к опорной сети), соответствующих нормативам.
- Доля парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в агломерациях и городах.
- Качество окружающей среды.
- Темп роста реального среднедушевого денежного дохода населения.
- Темп роста физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инфраструктурных монополий и бюджетных ассигнований федерального бюджета.
- Темп роста дохода в расчете на работника субъета малого и среднего предпринимательства (МСП).
- «Цифровая зрелость» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в .т.ч. здравоохранения и образования.
Москва, Елена Васильева
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