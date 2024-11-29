Дополнительное образование в вузах: проблемы и перспективы

В современных реалиях высшие учебные заведения часто проигрывают конкуренцию частным компаниям на рынке дополнительного профессионального образования, несмотря на очевидные преимущества. Как пояснил кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития Высшей школы финансов РЭУ им Г.В.Плеханова Аяз Алиев, сложность заключается в ограниченной гибкости бюджетных организаций.

Эксперт обратил внимание, что ряд ведущих вузов предлагают на рынке дополнительного профессионального образования актуальные и конкурентные проекты. Например, для финансистов востребованы программы, связанные со стратегическим управлением, риск-менеджментом и прогнозированием.

Ведущие экономические университеты Москвы реализуют образовательные проекты с уникальным набором дисциплин и учебных материалов, позволяют применять индивидуальный подход, обеспечить возможность обучаться как очно, так и онлайн, с гибким графиком с учетом командировок слушателей. При этом вузовское дополнительное образование позволяет получить диплом с квалификацией, дающий право на ведение профессиональной деятельности.

Тем не менее, как отметил Алиев, многие такие проекты остаются незамеченными широкой аудиторией.

Москва, Светлана Антонова

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