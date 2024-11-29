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В Курской области нанесено поражение подразделениям 14 бригад ВСУ: за сутки противник потерял более 340 боевиков

В Курской области подразделения группировки российских войск «Север» нанесли поражение формированиям 14-ти бригад ВСУ около десяти населенных пунктов. Как сообщает министерство обороны, всего за сутки противник потерял более 340 военнослужащих.

При этом ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в нескольких районах Курской области и на территории Украины – в Сумской области.

Кроме живой силы, уничтожены вражеские бронетранспортер, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, артиллерийское орудие и шесть минометов.

Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа противник потерял более 36600 военнослужащих, 223 танка, 158 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1201 боевую бронированную машину, 1056 автомобилей, 305 артиллерийских орудий и десятки единиц другой военной техники.

Курск, Светлана Антонова

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