Социологи зафиксировали рост уровня тревожности россиян

Уровень тревожности россиян вновь возрастает на фоне обострения военной конфронтации с Западом. Об этом свидетельствуют результаты исследования Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Из графика социологов следует, что за неделю, когда стало известно о разрешении США наносить удары по России, количество граждан, сохраняющих спокойствие, сократилось с 55% до 48%. При этом число тех, кто испытывает тревогу, увеличилось с 38% до 45%.

Источник: Фонд «Общественное мнение»

Согласно данным ФОМ, в этот период (с 17 по 24 ноября) основными новостями, за которыми наиболее активно следили россияне, стали события, связанные со специальной военной операцией (40%), в том числе ответные удары России «Орешником» по военному заводу в Днепропетровске (16%). Разрешение США для Киева атаковать Россию дальнобойными ракетами также оставалось в центре внимания (6%).

Комментируя итоги этого исследования, президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков отметил, что такая ситуация объясняется прикладным характером угроз. «Т.е. люди боятся не абстрактной «третьей мировой ядерной войны» (беспокоит всего 1%), а вполне ощутимой угрозы попадания ракеты или БПЛА по их дому. Все-таки примеров таких разрушений уже предостаточно, а к ним добавляется страх того, что ПВО не смогут также эффективно щелкать дальнобойные ракеты, как беспилотники…» – пояснил эксперт в своем телеграм-канале.

«Хотя в целом тревожный фон продуцирует комплексная картина в медиа, которую подают власти. Т.е. есть фактор реальных угроз (как думаете, а по нам теперь может прилететь?), а есть фактор общего тревожного состояния (а ядеркой могут ответить? И во всем мире войны, вот Израиль, а вот Сирия и т.д.). Они в каком-то смысле мультиплицируют друг друга, доводя тревожное состояние до вполне ощутимого уровня панических атак», – добавил Гращенков.

По его оценке, к этому вскоре наверняка добавится тревога экономического характера на фоне падения курса рубля, что может спровоцировать максимальные значения «индекса тревожности».

Москва, Анастасия Смирнова

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