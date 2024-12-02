Тепловая аномалия и похолодание: синоптики сообщили, какая погода будет в Москве

В ближайшие дни в московском регионе сохранится аномально теплая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в течение недели возможно небольшое похолодание до климатической нормы и снегопад.

Как отмечают синоптики, в первой половине недели температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки. В среду, 4 декабря, возможен небольшой снег и ожидается небольшое понижение температуры воздуха.

В четверг, 5 декабря, подморозит ночью в Москве до -6...-4°, по области – до -8...-3°. Днем в столице прогнозируется -4...-2°, в Подмосковье -6...-1°.

В пятницу, 6 декабря, местами вероятен небольшой снег. Ночью -8...-3°. Днем -6...-1°.

В субботу 7 декабря, также возможны небольшие осадки. В темное время суток -7...-2°, днем -5...0°.

Москва, Светлана Антонова

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