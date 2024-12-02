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Урегулирование на Украине: Мединский рассчитывает на администрацию президента США

Помощник президента РФ Владимир Мединский рассчитывает, что перспективы мирного урегулирования украинского конфликта возможны при новом президенте США Дональде Трампе.

«Мы надеемся, что новая администрация подойдет к этому вопросу с желанием сохранить мир на планете, а не разжигать войну, подталкивая Украину к самоуничтожению», – сказал он (цитата по РБК).

Выступая сегодня на пресс-конференции, Мединский также раскрыл некоторые подробности переговоров, которые велись Москвой при его участии с украинской делегацией весной 2022 года.

«Осталось несколько штрихов на бумаге. Все, договор почти на 20 страницах с приложениями был распечатан и передан в руки руководителям стран. С нашей стороны основные положения этого договора были акцептованы. Украина от всего отказалась. От всех договоренностей. Вся работа переговорной группы пошла насмарку», – отметил Мединский.

«Более того, я вам скажу, была возможность договориться на первой же встрече в Беларуси, сразу. И была возможность тогда же остановить боевые действия, если бы были на этот счет разум и воля украинской стороны», – отметил помощник президента РФ.

В июле пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнял, что Мединский продолжает курировать вопросы, связанные с переговорами с Киевом.

Москва, Анастасия Смирнова

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