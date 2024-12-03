Вашингтон подливает «масло в огонь»: в Кремле отреагировали на новый пакет помощи для Киева от США

Вашингтон выделил новый пакет помощи Киеву, чтобы не допустить «замедления» украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. По его словам, провокационные решения уходящей администрации США не способны повлиять на выполнение целей специальной военной операции.

«Эти и все другие партии помощи не могут изменить ход событий, повлиять на динамику, которая на фронтах», – подчеркнул Песков (цитата по «Интерфаксу»), комментируя выделение Вашингтоном Киеву новой партии вооружений на $825 млн.

При этом представитель Кремля пояснил, что «нынешняя администрация (США) преследует свои цели, свою последовательную линию на то, чтобы не дать этой войне замедлиться». «Администрация делает всё возможное с тем, чтобы и дальше подливать масло в огонь», – констатировал он.

Вместе с тем Песков обратил внимание, что в целом Запад настроен на продолжение войны, о чем свидетельствуют последние заявления канцлера Германии Олафа Шольца. «Они намерены продолжать дальше свою деструктивную линию на провоцирование этой войны. Собственно, только так мы к этому и относимся», – отметил спикер Кремля, добавив, что Россия продолжит специальную военную операцию до достижения всех поставленных задач.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube