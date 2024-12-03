Таможня остановила контрабанду военной продукции в США и ЕС

Сотрудники российской таможни раскрыли канал контрабанды продукции военного назначения в США и страны Евросоюза. Как сообщила пресс-служба ведомства, перехвачено 20 международных почтовых отправлений с прицелами для снайперских винтовок, автоматов различных модификаций на базе АК и гранатометов, а также со средствами бронезащиты и военной амуницией.

В таможне уточнили, что организатором преступной схемы выступил гражданин одной из стран ЕС. «Мужчина через мессенджеры и социальные сети завербовал исполнителей из разных городов России, которые принимали посылки с товарами военного назначения от российских продавцов, переупаковывали их и отправляли заграничным получателям. Со всеми участниками цепи организатор общался через интернет, оплату за товары и посреднические услуги производил исполнителям в криптовалюте», – отметили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Приволжской оперативной таможней в отношении иностранного гражданина возбуждено 19 уголовных дел по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда иного вооружения, военной техники, совершенная группой лиц по предварительному сговору), которая предусматривает лишение свободы до десяти лет со штрафом до миллиона рублей.

Москва, Светлана Антонова

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