Компания «Балтика» снова стала российской

Концерн Carlsberg сообщил о продаже своих активов в России: по условиям соглашения датчане полностью выйдут из капитала пивоваренной компании «Балтика». По данным Reuters, стоимость сделки составляет 34 млрд рублей ($320,75 млн).

Агентство уточняет, что покупателем стала зарегистрированная в августе 2024 года «ВГ Инвест». В сообщении Carlsberg говорится, что новым контролирующим акционером «Балтики» станет компания, принадлежащая двум ключевым сотрудникам, которые будут занимать руководящие должности, включая генерального директора и заместителя генерального директора.

В марте 2022 года, после начала военной операции России на Украине, датская компания заявила о намерении покинуть российский рынок, после чего перешла во временное управление Росимуществу. Накануне глава государства подписал указ, отменяющий это решение.

Carlsberg принадлежала доля в пивоваренной компании «Балтика» с 2000 года, а в 2008-м датский концерн стал единственным владельцем. Стоимость активов в России компания оценивала почти в $1 млрд.

Копенгаген, Светлана Антонова

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