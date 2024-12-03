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Вторник, 3 декабря 2024, 18:06 мск

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В Европе снова задумались о военном контингенте для отправки на Украину

Фото: ec.europa.eu

В Европе возобновились предварительные обсуждения вопроса о возможности развертывания европейских войск на Украине. Поводом для этого может стать договоренность о прекращении огня, передает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на двух дипломатов.

«Во многих странах очень серьезно думают о различных возможных сценариях и о том, как мы можем способствовать гарантиям безопасности», – пояснил один из источников (цитата по РБК), добавив, что в ЕС обсуждают идеи, которые затем можно донести до США.

Напомним, одним из первых тему отправки войск из Европы на Украину поднял президент Франции Эмманюэль Макрон в феврале. Он также допускал возможность проведения наземной операции против российской армии. В Москве резко отреагировали на такие планы, но при этом подчеркивали, что европейские инструкторы, как и иностранные наемники, уже находятся в зоне боевых действий.

Париж, Светлана Антонова

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