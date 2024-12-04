«Переговоры с позиции силы»: НАТО продолжит вооружать Киев

Постоянная поддержка Киева является приоритетом для НАТО в надежде, что нынешнее руководство Украины сможет вести переговоры с Россией с позиции силы. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

«Мы должны сделать больше, чем просто поддерживать Украину в борьбе. Мы должны оказать достаточную поддержку, чтобы изменить траекторию этого конфликта раз и навсегда», – подчеркнул он по итогам переговоров с министрами иностранных дел стран НАТО.

В пресс-службе Альянса уточнили, что при участии министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и главы дипломатической службы ЕС Кайи Каллас были обсуждены самые неотложные потребности Украины, а также то, что еще союзники могут сделать для предоставления критически важных боеприпасов и противовоздушной обороны для Киева.

Брюссель, Анастасия Смирнова

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