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Среда, 4 декабря 2024, 17:43 мск

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Новый прокурор Москвы приступил к выполнению своих обязанностей

Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы

Первый заместитель Генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин представил коллективу столичной прокуратуры, руководителям органов власти и правоохранительных органов прокурора г. Москвы Максима Жука.

«Реализуя правозащитную функцию прокуратуры Москвы, в зоне нашего особого внимания будут находиться вопросы соблюдения прав граждан, особенно социально уязвимых категорий, в том числе несовершеннолетних. Приоритетными остаются надзор за соблюдением прав участников специальной военной операции и членов их семей, а также совместная работа с общественными организациями по обеспечению их законных интересов», – подчеркнул Жук.

В сообщении надзорного ведомства уточняется, что прокурор Москвы уже приступил к выполнению своих должностных обязанностей.

Москва, Светлана Антонова

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