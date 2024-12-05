Москва предупредила Пентагон об учениях в Средиземном море

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов предупредил американских военных об учениях в Средиземном море. Как сообщает министерство обороны России, соответствующий телефонный разговор по инициативе российской стороны с председателем Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном прошел 27 ноября.

«В ходе беседы американская сторона была уведомлена об учениях в восточной части Средиземного моря группировок сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил России с выполнением практических стрельб и пусков высокоточных ракет», – уточнили в оборонном ведомстве.

«Данная информация доведена с целью предотвращения возможных инцидентов, в связи с нахождением вблизи района проведения российского учения кораблей США и НАТО», – пояснили в минобороны РФ.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube