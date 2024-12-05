Москва предупредила Пентагон об учениях в Средиземном море

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов предупредил американских военных об учениях в Средиземном море. Как сообщает министерство обороны России, соответствующий телефонный разговор по инициативе российской стороны с председателем Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном прошел 27 ноября.
«В ходе беседы американская сторона была уведомлена об учениях в восточной части Средиземного моря группировок сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил России с выполнением практических стрельб и пусков высокоточных ракет», – уточнили в оборонном ведомстве.
«Данная информация доведена с целью предотвращения возможных инцидентов, в связи с нахождением вблизи района проведения российского учения кораблей США и НАТО», – пояснили в минобороны РФ.
Москва, Светлана Антонова
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