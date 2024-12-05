Синоптики пообещали Москве снегопады

В ближайшие выходные в московском регионе ожидаются снегопады. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, погодные условия будут способствовать образованию гололедицы.

Так, снег умеренной интенсивности прогнозируется в субботу, 7 декабря. Ночью в Москве ожидается до -5...-3°, по области – до -9...-4°. Днем в столице -3...-1°, а в Подмосковье -6...-1°.

Синоптики обращают внимание, что снег продолжит идти и в ночь на воскресенье, 8 декабря. В темное время суток в Москве термометры покажут -3...-1°, по области -6...-1°. Днем ожидается вновь небольшой снег, а температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки.

В понедельник, 9 декабря, также возможны небольшие осадки при температуре ночью -4…1°, днем от -3 до 2°. В последующие дни возобновится плавное похолодание.

Москва, Светлана Антонова

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