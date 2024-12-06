Президент рассчитывает на эффективность нового губернатора Курской области

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на опыт и эффективность нового губернатора Курской области, на должность которого накануне назначен глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.

«По мнению президента для восстановления и развития Курской области после подавления агрессии украинских террористов нужен губернатор, который умеет реализовывать цели и погружен в устройство современной экономики. Поэтому глава государства доверил эту непростую задачу Александру Хинштейну, рассчитывая на его опыт в Росгвардии и в Государственной Думе», – отметил он.

При этом политолог обратил внимание, что Хинштейн в рейтинге полезности депутатов Госдумы восьмого созыва стабильно занимает первые строчки. «Уверен, что Александр Евсеевич покажет высокую эффективность и на новом месте службы», – заключил Мартынов.

Напомним, накануне вечером глава государства подписал указ о назначении Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Бывший глава региона Алексей Смирнов ушел в отставку по собственному желанию.

Москва, Светлана Антонова

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