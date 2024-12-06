МИД России выразил протест Латвии за варварство

Сегодня в МИД России была вызвана временный поверенный в делах Латвии в России Даце Рутка, которой был выражен решительный протест в связи с очередной волной уничтожения российского историко-культурного наследия в этом прибалтийском государстве.
Речь, в частности, идет о демонтаже памятника военачальнику М.Барклаю-де-Толли, мемориальной таблички А.С.Пушкина, бюста А.Керн.
«Д.Рутке было заявлено, что упомянутые злонамеренные действия латвийских русофобов глубоко аморальны и неприемлемы в цивилизованном мире. Российская сторона призывает ЮНЕСКО и другие профильные международные институты осудить подобные варварские действия», – говорится в сообщении МИД России.
Курск, Светлана Антонова
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