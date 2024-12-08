В Москве объявлено снежное погодное предупреждение: сугробы уже выше нормы

В московском регионе объявлено штормовое предупреждением в связи с ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении МЧС, с 10:00 до конца для ожидаются обильные осадки.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 10 часов с сохранением до конца суток 08 декабря местами в г. Москве ожидается снег, местами сильный, мокрый снег. В отдельных районах отложение мокрого снега, гололед, гололедица на дорогах», – говорится в сообщении столичного главка МЧС.

Аналогичные предупреждение действует в Московской области.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец уточнил, что в результате аномальных снегопадов на главной метеостанции Москвы за сутки снежный покров вырос с 2 до 13 см, что на 4 см выше климатической нормы.

«В Подмосковье самые высокие сугробы образовались в Волоколамске, где высота снежного покрова достигла 25 см», – сообщил Тишковец в своем телеграм-канале.

Москва, Светлана Антонова

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