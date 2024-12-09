Выдача ипотеки в России стремительно сокращается: по итогам года ожидается снижение объемов почти на треть

В России объем выдачи ипотеки сократился почти в 2 раза по сравнению с прошлогодним уровнем, когда отмечались рекордные показатели. Как говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ», после завершения массовой господдержки ежемесячная выдача жилищных кредитов в июле-октябре стабилизировалась на уровне около 100 тысяч кредитов на сумму порядка 370 млрд рублей, что на 20-25% ниже среднего уровня первой половины текущего года.

По оценке ДОМ.PФ, в ноябре банки предоставили 71 тысяч ипотечных кредитов на 278 млрд рублей, что примерно на четверть ниже, чем в октябре. В госкомпании отметили, что замедление выдачи объясняется почти двукратным сокращением спроса на рыночные программы из-за роста ставок до ультравысокого уровня до 29% на конец ноября.

«Ожидаем, что до конца года ежемесячная выдача ипотеки замедлится – в целом за 2024 г., по прогнозу ДОМ.PФ, будет выдано около 1,3-1,4 млн ипотечных кредитов на 4,9 трлн руб. – на примерно 35% ниже, чем в рекордном 2023 г.», – отмечается в обзоре.

При этом уточняется, что, если ключевая ставка составит 20% и выше в следующем году, то выдача ипотеки останется низкой – по итогам 2025 года банки предоставят порядка 1,0-1,2 млн ипотечных кредитов, что примерно соответствует уровню 2022 года, на сумму около 3,5-4,0 трлн рублей.

Москва, Светлана Антонова

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