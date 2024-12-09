В московском регионе скоро подморозит

В конце текущей недели в московском регионе ожидается морозная погода с температурой воздуха на 3-4 градуса ниже нормы. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие дни сохранится снежная погода с гололедицей.

Во вторник, 10 декабря, опять возможен снег. Ночью и днем температура воздуха в Москве опустится до -5...-3°, по области – до -7...-2°. В среду, 11 декабря, также вероятны осадки. При этом после морозной ночи, когда в столице похолодает до -7...-5°, а в области – до -9...-4°, днем столбики термометра будут колебаться около нулевой отметки.

В четверг, 12 декабря, вновь вероятен небольшой снег. Ночью и днем Москве ожидается – до 3...-1°, по области – до -6...-1°.

В пятницу, 13 декабря, опять прогнозируется снег, но при этом подморозит. Ночью -10...-5°, днем -9...-4°.

В субботу, 14 декабря, местами возможен небольшой снег. Температура ночью составит до -14...-9°, днем – до -11...-6°. Как отмечают синоптики, согласно предварительному прогнозу, это похолодание может оказаться кратковременным.

Москва, Светлана Антонова

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