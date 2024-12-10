Цели специальной военной операции, которые определил глава российского государства, могут быть достигнуты путем переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«СВО закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, которые были поставлены президентом и верховным главнокомандующим. Эти цели могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров», – сказал Песков (цитата по ТАСС), отвечая на вопрос, идет ли речь о скором окончании специальной военной операции после заявления директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, который сказал, что Москва близка к достижению поставленных целей СВО.

Представитель Кремля уточнил, что никаких переговорных процессов нет, украинская сторона отказывается от них. «Поэтому СВО продолжается до победного конца», – подчеркнул Песков.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube