ВТБ полностью выкупил «Почта банк»

«Почта банк» полностью перешел под контроль группы ВТБ. Как сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, сумма сделки составила 36 млрд рублей.

«Почта банк» продан «Почтой России», как вторым партнером, ВТБ за 36 млрд рублей», – сказал министр (цитата по ТАСС) в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.

По его словам, средства от сделки должны поступить в декабре-январе и пойдут на развитие «Почты России».

Москва, Светлана Антонова

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