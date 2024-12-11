«Чревато серьезными рисками»: Захарова предупредила о провокациях против россиян за рубежом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о высоких рисках провокаций против россиян за рубежом, в частности в США и на территории их союзников в Канаде и Европе. По ее словам, в настоящее время лучше воздержаться от частных и рабочих поездок за рубеж.

Захарова уточнила, что наибольшую опасность представляют Соединенные штаты. «В условиях усиливающейся конфронтации в российско-американских отношениях, балансирующих по вине официального Вашингтона на грани разрыва, поездки в Соединенные Штаты частным образом или по служебной необходимости чреваты серьезными рисками», – сказала официальный представитель МИД сегодня на брифинге.

По ее словам, в последнее время особенно часто практикуется мошенническая схема под предлогом выгодных коммерческих или туристических предложений за границу для российских граждан, к которым у властей США имеются разного рода претензии, которые публично не раскрываются.

«В этой связи мы настоятельно призываем в предстоящие праздничные дни и в дальнейшем воздерживаться от не вызванных чрезвычайными обстоятельствами выездов в Соединенные Штаты Америки и союзные им государства-сателлиты, включая прежде всего Канаду и, за небольшим исключением, страны Европейского Союза», – заявила Захарова.

Вместе с тем МИД России рекомендует в период пребывания за границей бытиь предельно осторожными и избегать ситуаций, в которых можно стать «жертвой провокации», подвергнуться задержанию под предлогом нарушения местных законов.

Москва, Светлана Антонова

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