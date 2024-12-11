Дептранс Москвы предупредил о кражах денег под видом пополнения карты «Тройка»

Департамент транспорта Москвы выступил с предупреждением о мошенничестве под видом пополнения карт «Тройка» или «карты москвича». Аферисты распространяют поддельные ссылки на сайты якобы транспортного комплекса и похищают у доверчивых граждан деньги.

«В сети распространяется информация с поддельными ссылками на интернет-ресурсы Транспортного комплекса Москвы. Это мошенники. Ни в коем случае не переходите по непроверенным ссылкам для пополнения карты «Тройка» и карты москвича – так вы можете стать жертвой преступников и потерять деньги», – говорится в сообщении ведомства.

Дептранс призвал использовать только официальные ресурсы и приложения Транспортного комплекса Москвы и обязательно проверять корректность написания веб-сайта в адресной строке браузера.

Москва, Светлана Антонова

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