Зеленский признал, что Запад не пустит Украину в НАТО

Владимир Зеленский признал, что Запад не намерен принимать Украину в блок НАТО. «Мы понимаем, что США и другие партнеры не могут принять Украину в НАТО», – сказал он в интервью американскому телеканалу СBN, выдержки из которого опубликовал ТАСС.

Тем не менее Зеленский все же надеется на весомую поддержку со стороны Североатлантического альянса. По его мнению, на текущем этапе гарантией безопасности для Киева могло бы стать приглашение в НАТО.

«Приглашение – это первый шаг. Это еще не НАТО, но это путь туда. Это честные отношения, честный ответ, будет ли Украина в будущем частью НАТО», – сказал он.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп неоднократно выступал против принятия Украины в НАТО.

Напомним, Москва считает вступление Украины в Североатлантический альянс недопустимым.

Киев, Анастасия Смирнова

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