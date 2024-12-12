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Четверг, 12 декабря 2024, 15:37 мск

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Кремль поддержал мирные идеи Орбана: в посольство Венгрии переданы списки на обмен пленными с Украиной

Фото из архива сайта Кремля

Москва согласилась с инициативой премьера Венгрии Виктора Орбана о рождественском перемирии с Киевом и обмене пленными между Россией и Украиной. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Будапешту были переданы соответствующие предложения.

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе вчерашнего телефонного разговора с президентом Путиным выступил с предложением осуществить накануне Рождества крупный обмен пленными между Россией и Украиной, а также объявить о рождественском прекращении огня», – пояснил представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, в этот же день ФСБ России передала в посольство Венгрии в Москве наши предложения по обмену пленными. «Однако, судя по реакции Зеленского в социальных сетях, а также его окружения, украинская сторона отклонила все предложения Орбана», – добавил Песков.

В то же время пресс-секретарь Путина подчеркнул, что Москва исходим из того, что «консультации по установлению мира будут продолжены».

Представитель Кремля также обратил внимание, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе «стамбульских договоренностей» от 2022 года.

Москва, Светлана Антонова

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