Кремлю импонирует заявление Трампа по Украине, но обнадеживаться рано

Кремлю импонирует заявление избранного президента США Дональда Трампа об опасности использования Киевом дальнобойных американских ракет для ударов по территории РФ, но при этом не следует сильно обнадеживаться. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, при Трампе Вашингтон вводил антироссийские санкции более 50 раз.

«Заявление (Трампа о дальнобойных ударах по России) полностью совпадает с нашей позицией, то есть у нас в данном случае совпадает видение причин эскалации, и, конечно, это нам импонирует. Очевидно, что Трамп понимает, что именно эскалирует ситуацию вокруг конфликта», – отметил представитель Кремля (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»).

При этом Песков подчеркнул, что в настоящее время «вряд ли стоит забегать вперед и пытаться прогнозировать», каковы будут действия новой американской администрации. «Время покажет, дождемся уже того момента, когда избранный президент займет свое место в Овальном кабинете», – пояснил он.

В этой связи Песков напомнил, что во время предыдущего президентского срока Трампа США вводили санкции против России свыше 50 раз. «Мы имеем богатый опыт взаимоотношений с администрацией США под разными президентами. В том числе мы имеем опыт взаимоотношений с администрацией Трампа в его первый срок. За время срока президента Трампа свыше 50 раз вводились санкции против нашей страны. Было очень много недружественных проявлений по отношению к нашей стране. Этого нельзя забывать», – заявил он.

Комментируя идею отправки на Украину европейского контингента после заключения перемирия для его соблюдения, представитель Кремля заявил, что «это может обсуждаться в ходе переговоров, должно обсуждаться», но Москва добивается не перемирия, а мира на своих условиях.

«Мы неоднократно говорили, что само по себе перемирие это не то, что мы хотим, мы хотим мир, который наступит после того, как будут выполнены наши условия, и после того, как будут достигнуты все поставленные нами цели», – подчеркнул Песков.

По его словам, Москва сохраняет свою открытость к переговорам, о чем неоднократно говорил глава государства. «Мы готовы к переговорам, считаем их возможными и необходимыми на базе Стамбульских договоренностей. Но, вместе с тем, сейчас каких-либо предпосылок для переговоров по-прежнему нет, ибо от них уклоняется и их исключает украинская сторона. И мы продолжаем нашу специальную военную операцию», – констатировал спикер Кремля.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube