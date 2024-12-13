Суд вынес приговор по делу о хищениях при строительстве секретных бункеров Минобороны России

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу о хищениях при выполнении госконтракта на сооружение секретных подземных бункеров для Минобороны России. Бывший заместитель гендиректора ООО «Атлас» Дмитрий Пипко и экс-гендиректор ООО «М-Строй» Андрей Епифанцев проведут в колонии общего режима семь лет и три года соответственно.

Суд рассмотрел это дело со второй попытки, передает ТАСС. В течение полугода во время процесса были заслушаны показания свидетелей и озвучены результаты экспертиз, согласно которым обвиняемые уничтожали улики и вывезли со своих организаций и фирм все серверы. Кроме того, перед задержанием Пипко уничтожил в микроволновой печи три мобильных телефона.

По версии следствия, фигуранты завышали объем и цены на материалы и оборудование, которых в реальности не было, а существовали лишь по документам. С осени 2020 года по весну 2021 года следователи выявляли и добавляли в обвинение новые эпизоды.

Оба фигуранта частично признали вину и частично возместили ущерб, который был заявлен в иске потерпевшей стороной в лице Минобороны РФ на сумму 1 млрд 809 млн 612 тыс рублей.

Суд взыскал также с Пипко 75 млн рублей по иску главного управления обустройства войск и 1 млрд 803 млн рублей с обоих фигурантов по иску Минобороны РФ. Имущество осужденных стоимостью около 50 млн рублей оставлено под арестом.

Москва, Светлана Антонова

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