Выходные в Москве будут снежными

В предстоящие выходные дни в московском регионе ожидаются обильные снегопады. Как сообщил ведущий специалист центре «Фобос» Евгений Тишковец, за два дня высота снежного покрова может увеличиться еще на 6-7 мм.

«Снежный покров, высота которого в городе составляет от 10 до 21 см, а на севере и западе Подмосковья – до 28 см, за выходные подрастет на 6-7 см. Идеальные условия для занятия спортом и прогулок на свежем воздухе», – отметил синоптик в своем телеграм-канале.

Согласно его прогнозу, с наступлением сумерек в предстоящую ночь осадки в Москве пойдут на убыль, морозы окрепнут в мегаполисе до -8…-11 градусов, в Подмосковье до -8…-13. В субботу, 14 декабря, днем теплый атмосферный фронт принесет обложные снегопады и будет -3…-6 градусов. В воскресенье, 15 декабря, снег продолжится при температуре ночью -4…-7 градусов, днем -2…-5.

В начале следующей недели прогнозируется небольшой снег, ночами до -9…-4 градусов, днем от -6 до -1, что близко к нормальным значениям этих дней декабря, уточнили в Гидрометцентре России.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube