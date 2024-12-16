Новогодние каникулы в России продлятся 11 дней. Как сообщила эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина, отдыхать россияне будут с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно, сообщает агентство РИА Новости.

Выходные дни с 4 и 5 января перенесли на 2 мая и 31 декабря следующего года. Понедельник, 30 декабря будет выходным, так как рабочий день перенесли на субботу, 28 декабря, а выходной на 31 декабря перенесли с 7 января.

Перед новогодними каникулами жители России отработают шестидневную рабочую неделю.

Москва, Елена Васильева

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