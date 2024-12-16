Россия резко нарастила выпуск боеприпасов и военной техники, но проблемы остаются – Белоусов

Российская «оборонка» существенно нарастила выпуск боеприпасов и военной техники, но не все проблемы с поставками для нужд армии решены в полном объеме. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«В текущем году по сравнению с 2022-м годом увеличено поступление новых и модернизированных танков – в семь раз. Боевых машин пехоты и бронетранспортеров – в три раза. Беспилотных летательных аппаратов поставлено в двадцать три раза больше. Артиллерийских боеприпасов – в двадцать два», – сообщил Белорусов на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

По его словам, при таких объемах срывов поставок особо востребованных видов боеприпасов, вооружения и техники – практически нет. «Из 260 позиций всего по четырём продукция поставляется с задержками. Тем не менее, для обеспечения в 2025-м и 2026-м годах устойчивости поставок вооружений, техники и боеприпасов необходимо принять ряд дополнительных мер», – подчеркнул он.

«Требуется в течение текущего месяца заключить контракты на поставки в 2026 году всей номенклатуры вооружения, которая имеет цикл производства от 12-и до 16-и месяцев. А по остальной номенклатуре – заключить контракты не позднее начала второго квартала следующего года. Перейти в соответствии с поручением Президента от лимитных цен к прозрачной формуле цены. Обеспечить заключение долгосрочных контрактов на поставку серийной продукции по фиксированным ценам», – пояснил министр обороны.

Вместе с ем Белоусов обратил внимание, что требуется завершить в соответствии с указом главы государства внедрение в рамках гособоронзаказа нового гибкого механизма закупки отдельных видов вооружения и техники. «Это позволит сократить срок закупок до одной-двух недель вместо нескольких месяцев», – уточнил он.

В то же время министр отметил, что принятие подзаконных актов по данному указу президента – затянулось.

Также, как сказал Белоусов, в начале СВО было много нареканий к качеству и объемам вещевого довольствия. «Хотя наиболее острые проблемы в этой сфере – решены, ряд вопросов по-прежнему требует внимания. С 2022-го года поставки вещевого имущества увеличены в два раза. В группировку передано более одного миллиона четырехсот тысяч комплектов полевого обмундирования. И более полумиллиона комплектов средств индивидуальной бронезащиты. Однако остаются вопросы по качеству поставляемой экипировки», – констатировал глава Минобороны РФ.

В этой связи, по его словам, разработаны новые предметы полевой формы одежды, которые предварительно получили высокую оценку в войсках. «Они отличаются повышенной прочностью, функциональностью и совмещенностью со средствами индивидуальной бронезащиты. Необходимо завершить войсковые испытания этих образцов и начать поставки уже в следующем году», – подчеркнул Белоусов.

Москва, Светлана Антонова

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