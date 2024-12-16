В Москве после оттепели ожидается морозный шок

В ближайшие дни в московском регионе ожидается неустойчивая погода с оттепелью и снегопадами, а также резким похолоданием. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в середине недели может подморозить до -18°, после чего вновь температура будет колебаться около нулевой отметки.

Во вторник, 17 декабря, синоптики обещают продолжение снегопадов с порывистым ветом до 18 метров в секунду. В течение суток температура составит в Москве -2...0°, по области -5...0°. При этом вероятная гололедица.

В среду, 18 декабря, вновь ожидается небольшой снег. В Москве подморозит до -8...-6°, по области – до -11...-6°, а к вечеру прогнозируется понижение температуры в столице до -12°, в Подмосковье до -15°. Местами возможны порывы ветра до 15 м/с и гололедица.

Ы четверг, 19 декабря, ночью в Москве до -15...-13°, по области – до -18...-13°, а днем пойдет снег при температуре около 0°.

В пятницу, 20 декабря, снова небольшие осадки. Ночью -6...-1°, днем -2...3°. Похожая погода ожидается также в субботу, 21 декабря.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube