Ставки по вкладам в российских банках обновили рекорд

В России средняя ставка по вкладам у десяти
банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады декабря выросла на 0,1 процентного пункта и достигла 22,08% годовых, обновив исторический рекорд. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
Предыдущий исторический максимум был достигнут декадой ранее – 21,98%. Рекордно низкий показатель был зафиксирован в первой декаде октября 2020 года (4,33%).
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
В список банков, по которым проводится наблюдение, входят, в числе прочих, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк и т.д.
Москва, Елена Васильева
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