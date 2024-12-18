Минэнерго предлагает энергокомпаниям с госучастием отправлять дивиденды на инвестиции

Минэнерго готовит решения по некоторым крупным энергокомпаниям с госучастием, направленные на дивидендный поток в пользу на инвестиции. Об этом сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак на заседании совета по вопросам газификации субъектов при Совфеде.

«Мы по некоторым компаниям, по крайней мере с государственным участием, такие решения уже принимаем, либо они готовятся – это направление дивидендного потока в инвестиционные источники. По крупным компаниям мы понимаем, что это может быть», – сказал он (цитата по ТАСС).

Мера предлагается в качестве одного из путей поиска инвестиций под развитие генеральной схемы электроснабжения до 2042 года.

Ведомство также призывает кабмин распространить механизмы Фабрики проектного финансирования на электроэнергетику, которая сейчас не попадает под ее параметры из-за длительного срока окупаемости и ограниченности средств ФНБ.

Кроме того, министерство допускает применение налоговых льгот для энергокомпаний.

При этом, подчеркнул Грабчак, инвестиции не могут в полном объеме взиматься с потребителя, поскольку при требуемом объеме вложений не удастся одновременно обеспечить конкурентное преимущество для промышленности и комфортную стоимость энергоресурса для населения.

Рассчитывать на существенные бюджетные вливания в отрасль при текущем экономическом цикле также не приходится, добавил он.

Москва, Елена Васильева

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