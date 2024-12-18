Генштаб ВС РФ отслеживает активность НАТО у российских границ: на любые угрозы будут ответные меры

В Европе отмечается нарастание напряженности под предлогом якобы неизбежности вооруженного столкновения НАТО с Россией в условиях украинского конфликта. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, альянс приближает военную инфраструктуры блока к границам РФ и последовательно наращивает военный потенциал.

«На фоне усиления напряженности отмечается увеличение активности НАТО у российских границ. Количество масштабных военных учений стран альянса достигло сорока мероприятий в год. На постоянной основе вблизи наших границ размещены многочисленные воинские контингенты», – констатировал Герасимов.

По его словам, антироссийская риторика Североатлантического блока подтверждается масштабным учением этого года «Стедфаст Дефендер», в которое были вовлечены все страны альянса с отработкой крупномасштабных военных действий на Европейском континенте.

«В ходе учения к российским границам были передислоцированы значительные контингенты, в том числе американских войск, и осуществлено провокационное развертывание на датском острове Борнхольм пусковой установки из состава мобильного ракетного комплекса «Дарк Тифон» (дальность действия – 2400 км)», – уточнил начальник Генштаба ВС РФ, отметив, что «все эти факторы не способствуют повышению безопасности для населения стран Европы, особенно для новых активистов НАТО –Финляндии и Швеции».

Вместе с тем Герасимов подчеркнул, что все учения стран НАТО внимательно отслеживаются ВС РФ в рамках стратегического сдерживания. «Силами Военно-Морского Флота выполнялись задачи боевой службы, отработаны вопросы поиска иностранных подводных лодок, а также слежения оружием за корабельными группировками стран НАТО. Вблизи районов учений самолетами дальней авиации осуществлялось воздушное патрулирование. Силы и средства ПВО в этот период находились в повышенной готовности к пресечению нарушений воздушного пространства Российской Федерации», – сообщил начальник Генштаба ВС РФ.

«Ни у кого не должно быть сомнений, что на любые угрозы безопасности нами будут предприняты все необходимые ответные меры, применено то оружие, которое посчитаем целесообразным», – подчеркнул Герасимов.

Москва, Анастасия Смирнова

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