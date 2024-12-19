Мы точно их выбьем – Путин рассказал о перспективах ВСУ в Курской области

Президент страны Владимир Путин пообещал жительнице Курской области выбить ВСУ и восстановить все, что там было ими разрушено. Женщина задала президенту вопросы о том, когда враг покинет регион и как людям компенсируют полученные убытки.

«Мы точно их выбьем. Но конкретной даты нет. Я представляю эту дату… Есть же планы, и они мне докладываются, но сказать к какому числу – не могу. Ребята же меня слышат – они пойдут в бой и не будут с потерями считаться… Их (ВСУ) точно выбьют и после этого можно будет оценить ущерб – все будет восстановлено, не может быть никаких сомнений! И дорожную сеть, и коммунальную сеть, и объекты социального назначения, клубы, детские сады, школы, конечно. Будут выдаваться сертификаты на восстановление жилья. Кто хочет переехать в другие регионы – будем давать возможность. Выделены миллиарды рублей. Администрация Курской области будет работать все праздники и решать вопросы, в том числе по жилищным сертификатам. Ничего хорошего, конечно, не происходит, люди несут тяжелые потери, но мы все сделаем, все восстановим. Не сомневайтесь. Все получат что причитается», – отметил Владимир Путин.

Москва, Елена Васильева

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