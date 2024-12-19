Возможен ледяной дождь: в Москве объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении МЧС, ожидается мокрый снег и возможен ледяной дождь.

Согласно прогнозу синоптиков, ненастье продлится в Московской области с 18 часов 19 декабря в Московской области и с 21 часа в Москве до 18 часов 20 декабря.

«Ожидается ледяной дождь, гололёд, налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах гололедица», – говорится в сообщении Гидрометцентра России.

По данным метеорологов, в ближайшие дни в столичном регионе ожидается оттепель. Температура воздуха будет колебаться вблизи нулевой отметки.

Москва, Анастасия Смирнова

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