Резкие высказывания Владимира Зеленского в адрес мировых лидеров связаны с его эмоциональной перегрузкой. Как считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у главы киевского режима сдают нервы.

Об этом представитель Кремля сказал в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, отвечая на вопрос о последних грубых выражениях Зеленского в адрес российского руководства.

«К сожалению, у него [Зеленского] не получается в последнее время сдерживаться. По всей видимости, сказывается эмоциональная перегрузка, неспособность собраться. Отсюда такое хамство – даже в отношении страны, которая еще неделю председательствует в ЕС, между прочим. Он хамит Орбану… Нервы не выдерживают», – констатировал Песков.

Москва, Светлана Антонова

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