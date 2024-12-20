Сегодня в Москве открылись елочные базары. Официальные точки по продаже хвойных деревьев будут работать вплоть до 31 декабря. В городе предусмотрено 270 площадок, на которых можно приобрести главный новогодний символ.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, в ассортименте представлены отечественные ели из Пермского края, Кировской области и Башкирии, импортные пихты, сосны и лапник. Кроме того, на елочных базарах можно купить новогодние игрушки и украшения, световые гирлянды и подставки для елей.

Официальные точки по продаже хвойных деревьев открылись в каждом из 11 округов Москвы. Больше всего базаров – 46 – находится в Юго-западном административном округе.

Министр правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк пояснил, что официальные елочные базары можно узнать по единому внешнему виду. «Их дизайн был утвержден еще в 2015 году и используется до сих пор. Конструкции состоят из типовых модулей – это металлический каркас, внешняя сторона которого облицована деревянными рейками», – уточнил он.

Москва, Светлана Антонова

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