Погибший генерал Кириллов награжден звездой героя России

Начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игорь Кириллов посмертно удостоен звания Героя России.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов передал «Золотую Звезду» Героя РФ вдове погибшего на церемонии прощания, передает телеканал «Звезда».

Указом президента Владимира Путина генерал посмертно удостоен высшей госнаграды за героизм, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Напомним, генерал Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве, где было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат рядом с подъездом дома. Исполнителем убийства оказался гражданин Узбекистана, которому пообещали вознаграждение в $100 тысяч и выезд для проживания в одну из стран Евросоюза. Накануне он был арестован.

Москва, Светлана Антонова

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