Древнейшая цивилизация станет драйвером нового мирового порядка

Цивилизация скифов является не только культурным населением для человечества, но и может стать драйвером нового формирующегося современного миропорядка. Об этом было заявлено сегодня в московском скифскому клубе, который собрал экспертов из разных стран.

В ходе обсуждения подчеркивалось, что наследие скифов отразилось не только на народах России и Евразии, но и на культурах Китая, Ирана, Индии и других стран. В течение долгого времени скифскую культуру недооценивали, но сегодняшняя реальность вернула её значимость.

Центральным событием стала презентации книг «Скифская империя» Кристофера Беквита, усилившая интерес к древним скифам и их влиянию на формирование мировых цивилизаций. Беквит, присутствующий онлайн, подчеркнул, что его исследование разрушает старые мифы и открывает новые горизонты понимания истории. Также эксперты обсудили второе издание книги «Новые скифы» Павла Зарифуллина, погружающее читателя в концепцию современного скифского единства и его потенциала для формирования будущего.

«Россия, отвергнув западные шаблоны, возвращается к своим древним мировоззренческим корням. История нашей Родины началась задолго до Владимира Киевского и уходит корнями в тысячелетия. Скифы, легендарный народ Евразии, оставили свой след как в генетическом, так и культурном развитии многих народов, включая угро-финнов, осетин и даже народов Монголии и Ирана. Идеология, собранная из культурных и философских фрагментов, предлагает России и миру светлое и справедливое будущее», – отметил писатель, автор книги «Новые скифы» и директор Центра Льва Гумилёва Павел Зарифуллин.

«Процесс деколонизации нашего сознания от западных мифов продолжается. Мы должны гордиться нашей историей и интерпретировать её сами, чтобы вдохновить молодёжь. Сложносоставная цивилизация, процветавшая 3000 –4000 лет назад на территории Евразии, стала основой для культурного подъёма в Китае, Индии, Иране и Европе. Эта цивилизация – наш истинный источник культурного наследия», – уверен депутат Государственной думы, писатель Олег Матвейчев.

Политолог и координатор Движения «Новые скифы» в Республике Беларусь Алексей Дзермант подчеркнул актуальность скифского наследия для самопознания современной евразийской цивилизации и возможность на его основе разработать метатеорию, обеспечивающую духовный суверенитет.

Лингвист, ведущий программы «Полиглот» на канале «Культура» Дмитрий Петров предложил задуматься о создании ново-скифского языка – «скифского эсперанто» – как средства глобального общения на базе языков стран БРИКС, подчеркивая важность сотрудничества и дружбы народов.

Профессор и публицист Илья Бражников напомнил о важной роли скифов в русской культуре. Отметив, как романтизм и славянофильство оказывали влияние на формирование скифской темы в литературе. Это, по его словам, позволяет увидеть в скифах не только «варваров», но и культурных основателей.

Профессор Института Индианы, автор книги «Скифская империя» Кристофер Беквит представил свои исследования, утверждая, что первыми философами были не греки и китайцы, а скифы, такие как Анахарсис и Лао-цзы. Он отметил, что их учения, имеющие древние корни, до сих пор актуальны. «Скифы создали разнообразную философскую традицию задолго до всех остальных», – заключил он.

Заседание стало не просто академическим обсуждением, а мощным стимулом для переосмысления нашей идентичности и культурных корней, вдохновляя на активное участие в формировании будущего.

В концертном зале «Брюсов-холл» прошла лекция-мистерия Павла Зарифуллина «Эпоха Любви». Спикер деликатно переплетал исторические факты и философские размышления, приглашая зрителей задуматься о роли любви как движущей силы цивилизации. Его рассказ сопровождался визуальными и звуковыми эффектами, создавая погружение в уникальную атмосферу мистерии.

Москва, Светлана Антонова

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