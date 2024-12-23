Народный артист Щербаков возвращается домой из больницы

Народный артист РФ, известный актер театра и кино Борис Щербаков вернется из больницы домой до нового года: у него нет проблем с речью, лицо восстанавливается. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил его сын Василий.
«С речью нет проблем. Лицо сейчас восстанавливается», – сообщил он, добавив, что до нового года артист должен выписаться из больницы.
В начале декабря сообщилось, что Щербаков был обнаружен на лестничной клетке без сознания с переломом основания головы, проникающей черепно-мозговой травмой, ушибом мозга и множественными переломами костей лица. Сообщалось, что артист неудачно упал.
Москва, Светлана Антонова
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